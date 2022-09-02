Индийский провидец, обвиняемый в изнасиловании школьниц, арестован
Полиция южного индийского штата Карнатака арестовала влиятельного индуистского религиозного лидера по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних школьниц.
Шивамурти Муругха Шаранару из общины Лингаят, доминирующей индуистской секты в штате, обвиняется в нападении на девочек в его семинарии.
Он был арестован в четверг вечером, через шесть дней после того, как жалоба, поданная против него, вызвала протесты в штате.
64-летнему провидцу было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO). Полиция также применила против него Закон о запланированных кастовых и племенных зверствах после того, как одна из выживших заявила, что она была далиткой, ранее известной как неприкасаемые в кастовой иерархии Индии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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