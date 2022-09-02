В Германии, члены Свободной демократической партии ФРГ потребовали демонтировать «Nord Stream 2»
Немецкие парламентарии выступили с призывом демонтировать газопровод «Nord Stream 2».
В пятницу, 2 сентября 2022 года, немецкое информационное агентство DPA сообщило, что члены Свободной демократической партии ФРГ требуют демонтировать магистральный газопровод «Nord Stream 2».
Отмечается, что парламентарии убеждены в том, что «Nord Stream 2» якобы является проектом Кремля, целью которого является не прокачка российского сжиженного природного газа в Европу, а изоляция Украины.
Однако доказательств своей теории члены СвДП не приводят.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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