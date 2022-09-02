Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж
Известный исполнитель Валерий Меладзе выдал 23-летнюю дочь Софико замуж. Церемония бракосочетания была очень скромной. Ни один гость не попал в объектив камер, включая близких родственников.
23-летняя наследница Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Молодые люди не устраивали никаких пышных торжеств.
В мае текущего года девушка объявила о помолвке, а теперь сочеталась узами брака со своим возлюбленным, Саввой Байбаковым.
О том, что пышной свадьбы не было, свидетельствуют фотографии из ЗАГСа, которые выложила в соцсетях сестра невесты Арина.
Софико для важного события облачилась в вечернее платье чуть ниже колен, босоножки на высоком каблуке. Волосы невеста собрала в хвост, дополнив образ жемчужными сережками.
Муж Софико надел темно-синий костюм и белую рубашку. На пальцах у обоих появились обручальные кольца, а сами молодожёны выглядели довольными и счастливыми. Никто из гостей в объектив камер не попал, даже родители.
Общественность задаётся вопросом, был ли звездный отец невесты на празднике.
Сам артист никаких комментариев по поводу не даёт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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