Дочь Валерия Меладзе Софико вышла замуж

Известный исполнитель Валерий Меладзе выдал 23-летнюю дочь Софико замуж. Церемония бракосочетания была очень скромной. Ни один гость не попал в объектив камер, включая близких родственников.

23-летняя наследница Валерия Меладзе Софико вышла замуж. Молодые люди не устраивали никаких пышных торжеств.

В мае текущего года девушка объявила о помолвке, а теперь сочеталась узами брака со своим возлюбленным, Саввой Байбаковым.

О том, что пышной свадьбы не было, свидетельствуют фотографии из ЗАГСа, которые выложила в соцсетях сестра невесты Арина.

Софико для важного события облачилась в вечернее платье чуть ниже колен, босоножки на высоком каблуке. Волосы невеста собрала в хвост, дополнив образ жемчужными сережками.

Муж Софико надел темно-синий костюм и белую рубашку. На пальцах у обоих появились обручальные кольца, а сами молодожёны выглядели довольными и счастливыми. Никто из гостей в объектив камер не попал, даже родители.

Общественность задаётся вопросом, был ли звездный отец невесты на празднике.

Сам артист никаких комментариев по поводу не даёт.