Энергетический щит обошелся Франции за год в 24 миллиарда евро и стал секретом низкой инфляции

Инфляция в августе снова побила новый рекорд для еврозоны, с ростом средних цен на 9,1% за год, но Франция продемонстрировала скачок всего на 6,5%.

Конечно, за стабильность пришлось заплатить. По оценке Берси, энергетический щит уже обошелся республике в 24 миллиардов евро с момента его создания год назад. Цифра, которая представляет собой 1% национального ВВП будет расти дальше.

Самая дорогая мера связана с электричеством. Предел повышения регулируемых тарифов обременил государственный бюджет на сумму 10,5 млрд евро. Исполнительная власть уже предупредила, что в 2022 или 2023 году резкого увеличения стоимости энергетической страховки не произойдет.

На втором месте оказалась топливная помощь и, в частности, скидки на заправку: на данный момент она оценивается в 7,5 млрд евро. Эта мера была усилена с 1 сентября и достигла 30 центов против 18 до этого момента (помощь государства представляет скидку на литр топлива). Эта сумма будет сохраняться в течение двух месяцев (сентябрь и октябрь), а затем упадет до 10 центов в ноябре и декабре.

Третья и последняя позиция: сдерживание цен на газ. Замораживание регулируемых тарифов на уровне октября 2021 года обойдется в 6 миллиардов евро.

Эти различные меры позволили частично защитить французов от резкого роста цен на различные источники энергии. Правда, счет для многих из них раздулся, но это ничто по сравнению с неприятными сюрпризами, которые сейчас переживают, например, английские домохозяйства. За Ла-Маншем даже возникло движение гражданского неповиновения «не плати».