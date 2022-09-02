В Аргентине чуть не застрелили вице-президента, ее спасла осечка

Мужчина пытался убить политически влиятельного вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер возле ее дома, но пистолет дал осечку.

Президент Альберто Фернандес, сказал, что мужчина направил ей в голову огнестрельное оружие и нажал на курок.

Однако произошла осечка, и пистолет не выстрелил. Впоследствии выяснилось, что он был заряжен пятью патронами.

Сообщается, что вице-президент не получила никаких травм. Стрелка задержали сотрудники службы безопасности.

Видео, транслируемое по местным телеканалам, показало, как Фернандес выходит из машины в окружении сторонников, когда видно, как мужчина протягивает руку с чем-то, похожим на пистолет. Видно, что пистолет почти коснулся лица женщины.

Президент Фернандес назвал это самым серьезным инцидентом с тех пор, как в стране восстановили демократию в 1983 году после военной диктатуры. Он призвал политических лидеров и общество в целом отказаться от попытки стрельбы.

Предполагаемый стрелок был идентифицирован как Фернандо Андре Сабаг Монтьель, гражданин Бразилии. Судимостей у него нет.

Сторонники вице-президента собираются на улицах вокруг ее дома с прошлой недели, когда прокурор потребовал приговорить Фернандес к 12 годам лишения свободы, а также пожизненный запрет занимать государственные должности по делу о коррупции.