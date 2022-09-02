Медведев предупредил Европу о последствиях введения потолка цен на газ
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения ценовых ограничений на российский газ в Европе просто не будет.
2 сентября заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале поделился со своими подписчиками мнением о том, что ждёт Европу в случае принятия потолка цен на «голубое топливо» импортируемое ЕС из РФ.
Медведев полагает, что данное решение, в поддержку которого выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приведёт европейские страны к ситуации полного отсутствия российского сжиженного природного газа, также как это произошло с нефтью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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