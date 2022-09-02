G-7 намерена поддержать план по введению ограничения цен на российскую нефть
Группа семи промышленно развитых стран готова согласиться на введение ценового ограничения для глобальных закупок российской нефти - мера, которая, как надеются США, ослабит давление на энергетический рынок и сократит общие доходы Москвы.
Министры финансов G-7 встретятся в пятницу, где, как ожидается, они официально поддержат план, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом. План "Большой семерки", который является частью более широких усилий по наказанию России за ее военное вторжение в Украину, позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать получать важнейшие услуги, такие как финансирование и страхование танкеров.
Обсуждения в "Большой семерке" продвигаются хорошо, сказал один из источников, и что запланированное совместное заявление будет относительно подробным, включая диапазон цен для планируемого ограничения закупок российской нефти и возможную дату, когда эта мера может вступить в силу.
Цены на нефть немного снизились на новостях, поскольку трейдеры размышляли о вероятности введения такого режима и любых последствиях, которые это может иметь.
Опубликовано: Силивончик Алина
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