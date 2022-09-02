В Германии полицейский пошел на задержание нарушителя прямо в тапочках
В тапочках на ногах полицейский в Хофе преследовал подозреваемого, который собрался нелегально продать свой автомобиль.
В четверг вечером в свободное от работы время полицейский заметил, как мужчина снимал номерные знаки с автомобиля и прикреплял другие, сообщила полиция города в пятницу.
«Поскольку это показалось ему странным, полицейский представился и заговорил с мужчиной», - рассказали в отделении. Но в итоге мужчина прыгнул в свою машину, дал полный газ и попытался скрыться.
Полицейский бросился в погоню на своем личном автомобиле.
«В нарушение всех правил дорожного движения», по данным полиции, он проехал через центральную часть города Хоф со скоростью до 100 километров в час.
Наконец, несколько патрульных машин блокировали автомобиль сбежавшего, полиция задержала 56-летнего мужчину с 0,72 промилле алкоголя в крови», - отметили в полиции.
Согласно объявлению, мужчина купил автомобиль в Средней Франконии. Полиция подозревает, что он хотел подделать разрешение на экспорт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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