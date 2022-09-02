В Германии полицейский пошел на задержание нарушителя прямо в тапочках

В тапочках на ногах полицейский в Хофе преследовал подозреваемого, который собрался нелегально продать свой автомобиль.

В четверг вечером в свободное от работы время полицейский заметил, как мужчина снимал номерные знаки с автомобиля и прикреплял другие, сообщила полиция города в пятницу.

«Поскольку это показалось ему странным, полицейский представился и заговорил с мужчиной», - рассказали в отделении. Но в итоге мужчина прыгнул в свою машину, дал полный газ и попытался скрыться.

Полицейский бросился в погоню на своем личном автомобиле.

«В нарушение всех правил дорожного движения», по данным полиции, он проехал через центральную часть города Хоф со скоростью до 100 километров в час.

Наконец, несколько патрульных машин блокировали автомобиль сбежавшего, полиция задержала 56-летнего мужчину с 0,72 промилле алкоголя в крови», - отметили в полиции.

Согласно объявлению, мужчина купил автомобиль в Средней Франконии. Полиция подозревает, что он хотел подделать разрешение на экспорт.