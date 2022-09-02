Electrolux навсегда покидает Россию и продает филиал
Шведский гигант бытовой техники Electrolux, который уже приостановил свою деятельность в России, а в пятницу объявил о своем уходе из страны и продаже своего местного филиала.
«Электролюкс принял решение покинуть Россию и продать свой бизнес местному руководству путем продажи своей российской дочерней компании», — говорится в заявлении группы.
Шведская группа не имеет производственной площадки в России, но до войны в Украине производилось 1,6% ее мирового оборота и 4% ее европейского оборота.
Резерв в размере 350 миллионов крон (около 33 миллионов евро) будет передан в счетах третьего квартала, уточняет Electrolux.
Опубликовано: Тарас Медведев
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