Гарик Харламов назвал дату премьеры очередного сезона Comedy Club
Шоумен в своем Telegram-канале уточнил, что новые выпуски юмористического шоу стартуют уже 9 сентября.
Новые выпуски шоу Comedy Club анонсировал комик Гарик Харламов, сообщает Рамблер.
В своем Telegram-канале шоумен уточнил, что в съемках приняли участие многие известные звезды передачи: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Скороход и другие.
Судя по данным официального сайта проекта, телевизионная съемка запланирована на 2, 3 и 4 сентября.
Она состоится в концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Comedy Club - одно из самых популярных шоу на ТНТ. Оно перестало выходить в эфир в конце февраля.
Как напоминает издание, руководство телеканала тогда разорвало сотрудничество с Comedy Club Production из-за высказываний его продюсера Армена Оганяна в связи с ситуацией на Украине.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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