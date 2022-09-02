Гарик Харламов назвал дату премьеры очередного сезона Comedy Club

Шоумен в своем Telegram-канале уточнил, что новые выпуски юмористического шоу стартуют уже 9 сентября.

Новые выпуски шоу Comedy Club анонсировал комик Гарик Харламов, сообщает Рамблер.

В своем Telegram-канале шоумен уточнил, что в съемках приняли участие многие известные звезды передачи: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Скороход и другие.

Судя по данным официального сайта проекта, телевизионная съемка запланирована на 2, 3 и 4 сентября.

Она состоится в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Comedy Club - одно из самых популярных шоу на ТНТ. Оно перестало выходить в эфир в конце февраля.

Как напоминает издание, руководство телеканала тогда разорвало сотрудничество с Comedy Club Production из-за высказываний его продюсера Армена Оганяна в связи с ситуацией на Украине.