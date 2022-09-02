Фон дер Ляйен выступает за ограничение цен на российский трубопроводный газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится к тому, чтобы ЕС меньше платил за российский газ ввиду резкого роста цен на энергоносители.

«Я твердо убеждена, что настало время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу», — заявила фон дер Ляйен в пятницу на встрече лидеров парламентских групп Союза в Мурнау, Верхняя Бавария. По словам фон дер Ляйен, такое ограничение цен на газ может быть предложено на европейском уровне.

Комиссия ЕС ранее рекомендовала не ограничивать ценовой потолок на оптовом рынке в ЕС в качестве экстренной меры в законопроекте, поскольку это может исказить спрос и предложение. Фон дер Ляйен, с другой стороны, призывает ограничить цены на импорт газа по трубопроводам из России. Это также может привести к снижению цен в ЕС. Однако существует риск того, что Россия больше не будет поставлять газ по более низкой цене.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что главным приоритетом является экономия энергии.

«В мире не хватает энергии. Путин скорее сожжет газ, чем поставит его в Европу или другие регионы по контракту. Так что: экономьте энергию, и экономьте с умом, особенно в часы пик, чтобы потом нам не понадобился газ», - сказала она.

Во-вторых, нужно обеспечить, «чтобы мы могли реинвестировать избыточную прибыль, которую сегодня имеют производители электроэнергии, которую они никогда не ожидали и которую они также не могут реинвестировать так быстро, чтобы мы снимали часть из них», заявила глава ЕК.

Это было сделано для адресной поддержки малообеспеченных и уязвимых компаний во время кризиса.

«Снятие прибыли как экстренный инструмент в краткосрочной перспективе во время кризиса, для этого также есть правовая основа на европейском уровне», — сказала она.

Третьим краткосрочным пунктом председатель комиссии назвал требование ограничения цен на российский трубопроводный газ.

В среднесрочной перспективе необходимо также учитывать структуру рынка электроэнергии, а также важны «массовые инвестиции» в возобновляемые источники энергии.