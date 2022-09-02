В Китае бывшего сотрудника антикоррупционной службы исключили из Коммунистической партии за коррупцию

Высокопоставленный китайский чиновник, ранее отвечавший за расследование коррупции в Министерстве национальной безопасности, был исключен из правящей Коммунистической партии.

Он также снят с государственной должности, поскольку его самого признали виновным в коррупции.

Китайский орган по борьбе со взяточничеством объявил в четверг о своих действиях против 67-летнего Лю Яньпина, высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

Бывший заместитель министра общественной безопасности Лю стал четвертым таким должностным лицом, уволенным с 2019 года.

Согласно заявлению Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), основные преступления Лю были политическими по своему характеру.

Президент Китая Си Цзиньпин, который, как ожидается, получит беспрецедентный третий президентский срок на съезде партии в следующем месяце, сделал борьбу с официальной коррупцией отличительной чертой своего десятилетнего пребывания на посту.

CCDI заявила, что Лю присоединился к «политической банде» Сунь Лицзюня, бывшего заместителя министра общественной безопасности, который был исключен из партии за политические преступления и коррупцию в 2021 году.

CCDI также сообщила, что Ван Бинь, бывший председатель China Life Insurance Co и ее бывший глава Коммунистической партии, был исключен из партии и уволен с государственной должности за взяточничество и коррупцию.