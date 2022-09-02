Оправдались худшие опасения Европы: поставки газа по «Северному потоку-1» полностью остановлены
3 сентября должны были возобновиться поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1». Однако этого не произойдет.
Российская сторона изначально заявила о необходимости остановки работы газопровода с 31 августа по 3 сентября для проверки работы оборудования.
В Европе появились опасения, что газ из России по данной магистрали больше поступать не будет. Но «Газпром» сообщил, что поставки будут возобновлены 3 сентября, как и планировалось.
Вечером 2 сентября появилась информация о том, что газопровод «Северный поток-1» остановлен на неопределенный срок.
В «Газпроме» объяснили это выявление утечки масла на агрегате Trent 60. Сообщается, что масло обнаружено на клеммных соединениях узлов и в системе автоматического управления.
В компании также подчеркивают, что акт о выявленных неисправностях подписан сотрудниками Siemens, и публикуют фото обнаруженных утечек.
«Газпром» со ссылкой на информацию Siemens сообщает, что ремонт можно произвести только в заводских условиях предприятия.
В Ростехнадзоре уточняют, что обнаруженные неисправности делают невозможной безаварийную и безопасную эксплуатацию двигателя и всего трубопровода.
Опубликовано: Светлана Репина
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