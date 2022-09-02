Количество браков в Китае упало до рекордно низкого уровня
Количество браков в Китае упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Это является тревожным признаком углубляющегося демографического кризиса, с которым столкнулась вторая по величине экономика мира.
Официальные данные показали, что количество зарегистрированных браков в Китае в прошлом году упало на 6,1% до 7,6 млн на фоне предупреждений о том, что экономические последствия старения населения уже начинают проявляться.
Это наименьшее количество браков с момента начала государственной регистрации в 1986 году, и за последнее десятилетие этот показатель сократился почти вдвое до 5,4 брака на 1000 человек.
Почти половина вступающих в брак были в возрасте старше 30 лет, поскольку люди вынуждены откладывать планы по созданию семьи.
Назревающий демографический кризис в Китае будет иметь далеко идущие последствия от экономического роста до рынка жилья. Миграция населения грозит превратиться из движущей силы роста в сдерживающий фактор.
Марк Уильямс, главный экономист Capital Economics по Азии, отмечает, что существуют проблемы с пенсиями и финансированием ухода за пожилым населением, поскольку число работающих сокращается.
Он сказал, что демографический сдвиг также повлияет на рынок недвижимости, который генерирует пятую часть ВВП и находится в кризисе после того, как у застройщиков возникли проблемы.
На протяжении десятилетий Китай пытался сдерживать быстрорастущее население с помощью политики одного ребенка. Однако в настоящее время страна страдает от быстро стареющего населения и пытается снова повысить уровень рождаемости.
Опубликовано: Светлана Репина
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