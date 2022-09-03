Шредер дал понять, что единственный выход для ЕС из энергокризиса – это запуск «Северного потока-2»
Экс-канцлер Германии Шредер уверен, что единственной возможностью для стран ЕС избавиться от энергетического кризиса может стать запуск «Северного потока-2».
В интервью испанской АВС бывший глава Германии заявил, что нынешнее правительство наломало дров на пустом месте и упорствуя может убить экономику страны.
«Я бы не хотел оказаться в шкуре тех, кто несет ответственность», - отметил Шредер.
Он считает, что проблему все еще можно решить, в частности для Германии, экономика которой на половину зависит от поставок российских углеводородов.
А для этого нужно запустить готовый к старту проект «Северный поток-2».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
При попытке штурмовать реку на границе с США утонули 8 мексиканских мигрантов
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения Горбачеву
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу