Шредер дал понять, что единственный выход для ЕС из энергокризиса – это запуск «Северного потока-2»

Экс-канцлер Германии Шредер уверен, что единственной возможностью для стран ЕС избавиться от энергетического кризиса может стать запуск «Северного потока-2».

В интервью испанской АВС бывший глава Германии заявил, что нынешнее правительство наломало дров на пустом месте и упорствуя может убить экономику страны.

«Я бы не хотел оказаться в шкуре тех, кто несет ответственность», - отметил Шредер.

Он считает, что проблему все еще можно решить, в частности для Германии, экономика которой на половину зависит от поставок российских углеводородов.

А для этого нужно запустить готовый к старту проект «Северный поток-2».