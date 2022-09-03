ВМС Ирана перехватили два беспилотных Saildrones ВМС США

В пятницу государственное телевидение сообщило, что флотилия ВМС Ирана захватила два беспилотных военных корабля США в Красном море.

«Эсминец ВМС Ирана «Джамаран» столкнулся с несколькими американскими военными беспилотными исследовательскими судами на международном морском пути в четверг во время выполнения контртеррористической миссии в Красном море», — сообщило телевидение, имея в виду контртеррористические операции в Аденском заливе.

Сообщается, что флотилия «дважды предупредив американский эсминец и захватила эти дистанционно управляемые корабли, чтобы предотвратить возможные диверсии».

«Как только проход международных судов был обеспечен, флотилия отпустила перехваченные беспилотники», — сообщили на госканале и показали видео, на котором иранские солдаты возвращают два американских корабля в море.

ВМС США отрицают, что были предупреждены иранскими военно-морскими силами.

«Около 14:00 по местному времени 2 сентября 5-й флот увидел, как иранское судно приблизилось к двум беспилотным кораблям и захватило их», — говорится в заявлении ВМС США.

Два эсминца, USS Nitze и USS Delbert D. Black, немедленно прибыли на место происшествия и «поддерживали связь с иранским военным кораблем, чтобы разрядить ситуацию и вернуть Saildrones», говорится в заявлении.

«Иранский корабль вернул Saildrones в 08:00 2 сентября », — говорится в сообщении. Saildrone — это небольшая плавучая машина, оснащенная жестким крылом и солнечными панелями, которые обеспечивают ее автономность в течение очень долгого времени. Он может использоваться в метеорологических целях, но ВМС США также используют его для миссий по наблюдению за побережьем.

В отношении аналогичного инцидента Пентагон заявил во вторник, что иранское судно захватило беспилотный военный корабль США в Персидском заливе, но освободило его после того, как к месту происшествия прибыли патрульный катер ВМС и американский вертолет. Военно-морской флот Ирана также заявил в пятницу, что та же флотилия предотвратила пиратское нападение на одно из его торговых судов в Красном море накануне, во второй раз менее чем за месяц.