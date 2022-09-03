Похороны Михаила Горбачева состоялись в Москве

Сотни скорбящих отдают дань уважения в российской столице бывшему советскому лидеру, которому приписывают помощь в прекращении холодной войны.

Сотни скорбящих выстроились в центре Москвы, чтобы попрощаться с Михаилом Горбачевым, последним лидером Советского Союза, которому часто приписывают прекращение холодной войны.

За церемонией прощания, которая проходит в Колонном зале Московского Дома Союзов, последуют закрытые похороны на Новодевичьем кладбище.

Хотя похороны будут содержать ”элементы государственных похорон“, заявил представитель Кремля, на них не будет присутствовать президент России Владимир Путин из-за его "рабочего графика”.