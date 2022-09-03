Евсеев: НАТО и США прекратит поддержку Киева после потери выхода к морю
Российский политолог Владимир Евсеев рассказал, после потери каких городов Украиной США прекратят поддерживать Киев в военном плане.
Эксперт издания "Украина.ру" Владимир Евсеев дал развёрнутое интервью порталу, где сообщил, что считает вероятным прекращение военной поддержки Киева со стороны НАТО и Соединённых Штатов.
По мнению Евсеева, это обязательно случится, если Одесса, Николаев и Очаков будут заняты российскими военными, ввиду чего Киев утратит выход к морю.
Владимир Евсеев предупреждает, что после утраты контроля над морскими путями со стороны правительства Украины в Вашингтоне поймут, что Киев не одолеет Москву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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