Евсеев: НАТО и США прекратит поддержку Киева после потери выхода к морю

Российский политолог Владимир Евсеев рассказал, после потери каких городов Украиной США прекратят поддерживать Киев в военном плане.

Эксперт издания "Украина.ру" Владимир Евсеев дал развёрнутое интервью порталу, где сообщил, что считает вероятным прекращение военной поддержки Киева со стороны НАТО и Соединённых Штатов.

По мнению Евсеева, это обязательно случится, если Одесса, Николаев и Очаков будут заняты российскими военными, ввиду чего Киев утратит выход к морю.

Владимир Евсеев предупреждает, что после утраты контроля над морскими путями со стороны правительства Украины в Вашингтоне поймут, что Киев не одолеет Москву.