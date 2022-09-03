Любимую пони Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оплакивает одну из своих пони после предполагаемого нападения на нее волка.
Вся семья ужасно расстроена этой новостью», — сказала фон дер Ляйен (63 года) после нападения.
Он отметила, что речь идет о 30-летняй пони Долли. По данным Bild, муж фон дер Ляйен нашел труп Долли на пастбище «всего в сотне метров от семейного дома».
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии подтвердило, что в пятницу вечером в Бургдорфе было подозрение на охоту волчьей стаи.
Мертвое животное было найдено в пятницу в загоне в районе Бейнхорн. По словам представителя министерства, характер укуса убедительно свидетельствует о нападении волка. Ранее об инциденте сообщали несколько СМИ.
Согласно последним данным министерства, в Нижней Саксонии обитают 39 волчьих стай и четыре одиночных волка, т.е. доказано, что они находятся на поддающейся определению территории. Всего в регионе насчитывается около 350 волков. Недавно сообщения о возможном появлении волка попали в заголовки газет Ганновера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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