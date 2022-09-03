Дачные эксперты подсказали, как с пользой использовать опавшие листья

Опавшие листья это ценный и бесплатный материал, подаренный нам самой природой, с его помощью можно повысить плодородие и улучшить структуру почвы.

Как использовать материал, который осенью в буквальном смысле лежит под ногами? Опытные дачники уточняют, что способов применения опавшим листьям - множество.

Перегной

Если собрать опавшие листья в мешки для мусора, утрамбовать и полить водой, по весне содержимое емкостей можно использовать как перегной.

Топливные брикеты

Для их приготовления надо в ванне или большом тазу замочить листья, картон, куски газеты, мелкие стебли, шелуху, опилки, солому. Дать постоять пару суток, а потом все измельчить с помощью бетономешалки либо строительного миксера.

Затем положить под пресс - чтобы ушла вся вода. Когда все высохнет, можно использовать, например, для растопки бани.

Мульчирование

Влажной опавшей листвой можно укрыть хризантемы, розы или другие многолетники. Можно разложить листья на междурядьях или грядках - они будут сдерживать рост сорняков. А по весне - убрать.

Теплые грядки

Для их оборудования выкопать траншеи, положить на дно измельченную траву, опавшие листья. Все увлажнить, а весной сверху насыпать землю. Затем можно укрыть грядки пленкой и высаживать рассаду. Перепревшая листва будет греть землю, что благоприятно отразится на росте растений.

Борьба с мышами

Если собрать листву в небольшие кучки около забора, там могут поселиться ежи. А они - отличные охотники на мышей, вредных личинок и так далее.

Компост

Опавшие листья для этого - отличное сырье. Их можно добавить к траве и другим отходам. В листьях, к слову, много минеральных веществ, полезных для растений.