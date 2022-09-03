Наса столкнет космический корабль с астероидом, чтобы посмотреть, может ли столкновение изменить курс
Космическое агентство вызовет столкновение с Диморфосом, чтобы проверить, сможет ли оно предотвратить научно-фантастические опасения катастрофического столкновения с Землей.
Через несколько недель диспетчеры Наса намеренно столкнут свой космический корабль-робот Dart стоимостью 330 миллионов долларов с астероидом.
Полутонный зонд будет двигаться со скоростью более четырех миль в секунду, когда он достигнет своей цели, Диморфоса, и будет уничтожен.
Цель этой научной миссии камикадзе проста: космические инженеры хотят научиться отклонять астероиды в случае, если один из них когда-либо будет обнаружен на пути столкновения с Землей.
По их словам, наблюдения за воздействием Дротика на орбиту Диморфоса дадут важные данные о том, насколько хорошо космический аппарат может защитить Землю от астероидного армагеддона.
“Мы знаем, что астероиды поражали нас в прошлом”, - сказал профессор Алан Фитцсиммонс, астроном из Королевского университета в Белфасте.
“Эти воздействия являются естественным процессом, и они произойдут в будущем. Мы хотели бы остановить худшие из них.
Опубликовано: Силивончик Алина
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