Наса столкнет космический корабль с астероидом, чтобы посмотреть, может ли столкновение изменить курс

Космическое агентство вызовет столкновение с Диморфосом, чтобы проверить, сможет ли оно предотвратить научно-фантастические опасения катастрофического столкновения с Землей.

Через несколько недель диспетчеры Наса намеренно столкнут свой космический корабль-робот Dart стоимостью 330 миллионов долларов с астероидом.

Полутонный зонд будет двигаться со скоростью более четырех миль в секунду, когда он достигнет своей цели, Диморфоса, и будет уничтожен.

Цель этой научной миссии камикадзе проста: космические инженеры хотят научиться отклонять астероиды в случае, если один из них когда-либо будет обнаружен на пути столкновения с Землей.

По их словам, наблюдения за воздействием Дротика на орбиту Диморфоса дадут важные данные о том, насколько хорошо космический аппарат может защитить Землю от астероидного армагеддона.

“Мы знаем, что астероиды поражали нас в прошлом”, - сказал профессор Алан Фитцсиммонс, астроном из Королевского университета в Белфасте.

“Эти воздействия являются естественным процессом, и они произойдут в будущем. Мы хотели бы остановить худшие из них.