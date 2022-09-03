В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ

Вечером 3 сентября в центре Праги начался митинг против местной власти в связи с ростом цены на энергоносители и продукты питания.

Российское издание "РИА Новости" уведомляет, что в центре Праги начался стихийный антиправительственный митинг, участники которого недовольны действиями местной власти по противодействую инфляции и росту цен на газ и электроэнергию.

Известно, что на данный момент на акции в Праге находятся не менее двух тысяч человек, курируемых различными политическими партиями и гражданскими организациями.