В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ

Вечером 3 сентября в центре Праги начался митинг против местной власти в связи с ростом цены на энергоносители и продукты питания.

Российское издание "РИА Новости" уведомляет, что в центре Праги начался стихийный антиправительственный митинг, участники которого недовольны действиями  местной власти по противодействую инфляции и росту цен на газ и электроэнергию.

Известно, что на данный момент на акции в Праге находятся не менее двух тысяч человек, курируемых различными политическими партиями и гражданскими организациями.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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