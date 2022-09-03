В Праге проходит массовая акция протеста с требованием отставки кабмина Чехии

Протестующие в количестве до 70 тысяч человек заполнили сегодня центральную часть столицы Чехии, требуя отставки правительства республики.

«Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства! Мы, участники митинга, будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку», - заявил один из организаторов, открывая митинг.

Митингующие также требуют досрочных парламентских выборов.

Премьер-министр Фиала отреагировал на протесты и заявил, что «на Вацлавской площади созвали демонстрацию силы, которые признают свою пророссийскую направленность и позиции которых близки экстремистским».

Митингующие отмечают, что правительство Фиалы привело к тому, что 90 процентов чехов скоро будут вынуждены сводить концы с концами. Энергетический кризис привел к тому, что оплата за отопление увеличилась с 1,2 тыс. евро до 8 тыс. в год. Инфляция привела к росту цен.