Вторая попытка НАСА запустить ракету Artemis оказалась сорвана из-за очередной неисправности

В ракете НАСА, которая должна была стартовать 3 сентября, произошла еще одна опасная утечка, когда команда запуска начала заправлять ее топливом для старта во время испытательного полета.

Во второй раз на этой неделе команда запуска начала загрузку почти 1 миллиона галлонов топлива в 98-метровую ракету, самую мощную из когда-либо построенных НАСА. Попытка в понедельник была остановлена неисправным датчиком двигателя и утечкой топлива.

На этот раз прозвучал сигнал тревоги об избыточном давлении, и операция по заправке была ненадолго остановлена, но никаких повреждений не произошло, и работы возобновились.

Но через несколько минут из моторного отсека в нижней части ракеты начала вытекать водородная смесь. НАСА остановило операцию, в то время как инженеры пытались ликвидировать брешь вокруг уплотнения в линии подачи.

В понедельник водородное топливо вырвалось из других частей ракеты. На прошлой неделе технические специалисты подтянули фитинги, но директор по запуску Чарли Блэкуэлл-Томпсон подчеркнула, что она не узнает, все ли затянуто, до субботней заправки.

НАСА хочет отправить капсулу с экипажем на ракете вокруг Луны. В последний раз люди были там 50 лет назад.

Если пятинедельная демонстрация с испытательными манекенами пройдет успешно, астронавты смогут облететь Луну в 2024 году и приземлиться на нее в 2025 году.

Еще большей проблемой в понедельник стало то, что датчик показал, что один из четырех двигателей ракеты был слишком горячим, но позже инженеры подтвердили, что на самом деле он был достаточно холодным. Команда запуска планировала на этот раз проигнорировать неисправный датчик и полагаться на другие инструменты, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение каждого главного двигателя.