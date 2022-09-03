Президент Турции пригрозил Греции «внезапно спуститься однажды ночью»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу усилил свою риторику против Греции, пригрозив «внезапно спуститься однажды ночью».

Ранее он использовал эту фразу, чтобы намекнуть на надвигающиеся военные операции в Сирии и Ираке против курдских боевиков, которые Турция считает угрозой существованию. Он выполнил эту угрозу несколько раз.

Выступая на фестивале авиационных технологий в Самсуне, где Турция продемонстрировала прототип беспилотного истребителя, Эрдоган обрушился с критикой на соседнюю Грецию в условиях политической и военной напряженности.

Турция обвинила Грецию в использовании ракетных комплексов С-300 российского производства на Крите для захвата турецких самолетов в августе.

Анкара также заявила, что греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, поместив их под радар во время миссии НАТО над восточным Средиземноморьем.

По этому поводу Турция подает жалобы в НАТО. Тем временем Афины также обвинили Турцию в нарушении их воздушного пространства.

Турция и Греция, имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и разногласия по поводу воздушного пространства. За последние полвека трения трижды ставили их на грань войны.

Эрдоган посоветовал Греции не забывать об Измире, намекая на сокрушительное поражение оккупационных греческих войск в западном городе турецкими военными в 1922 году.