Президент Турции пригрозил Греции «внезапно спуститься однажды ночью»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу усилил свою риторику против Греции, пригрозив «внезапно спуститься однажды ночью».
Ранее он использовал эту фразу, чтобы намекнуть на надвигающиеся военные операции в Сирии и Ираке против курдских боевиков, которые Турция считает угрозой существованию. Он выполнил эту угрозу несколько раз.
Выступая на фестивале авиационных технологий в Самсуне, где Турция продемонстрировала прототип беспилотного истребителя, Эрдоган обрушился с критикой на соседнюю Грецию в условиях политической и военной напряженности.
Турция обвинила Грецию в использовании ракетных комплексов С-300 российского производства на Крите для захвата турецких самолетов в августе.
Анкара также заявила, что греческие F-16 преследовали турецкие самолеты, поместив их под радар во время миссии НАТО над восточным Средиземноморьем.
По этому поводу Турция подает жалобы в НАТО. Тем временем Афины также обвинили Турцию в нарушении их воздушного пространства.
Турция и Греция, имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и разногласия по поводу воздушного пространства. За последние полвека трения трижды ставили их на грань войны.
Эрдоган посоветовал Греции не забывать об Измире, намекая на сокрушительное поражение оккупационных греческих войск в западном городе турецкими военными в 1922 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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