Сбежавший экс-президент Шри-Ланки вернулся домой

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, бежавший за границу после массовых протестов в июле, вернулся в страну.

Раджапакса находился в Таиланде по временной визе и вылетел домой через Сингапур. Сообщается, что некоторые министры Шри-Ланки встречали его в аэропорту.

Жители Шри-Ланки обвиняют его правительство в худшем экономическом кризисе в истории острова. Крах иностранной валюты привел к острой нехватке продовольствия и топлива.

В апреле после резкого повышения цен на продукты питания и топливо в стране начались протесты. Сотни тысяч людей из всех слоев общества и всех сообществ приняли участие в акциях протеста с требованием отставки Раджапаксы и его старшего брата Махинды, тогдашнего премьер-министра.

В июле тысячи людей штурмовали его официальную резиденцию, после чего опальный президент бежал на военном самолете сначала на Мальдивы, а затем в Сингапур, откуда подал прошение об отставке.

Возвращение Раджапаксы является чувствительным вопросом для нового правительства, которое не хочет новых протестов и должно обеспечить его безопасность.

Активист Раджив Кант заявил журналистам, что после возвращения экс-президента следует подать против него в суд за ошибки, которые он совершил на посту президента, а также возбудить дело против его брата Махинды Раджапакса.

Другой лидер протестов отец Дживанта Пейрис говорит, что люди вышли на улицы из-за предполагаемой коррупции против правительства Раджапаксы, но у них нет никакой личной неприязни к нему.