Запорожскую АЭС снова отключили от сети, сообщает МАГАТЭ
Запорожская АЭС вновь потеряла связь с электросетью, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу , эксперты находятся на месте с четверга.
После ударов ВСУ по Днепропетровской ЛЭП вновь были отключены линии питающие станцию.
Станция продолжает работать на автономном питании, сообщили инспекторы МАГАТЭ.
Сообщается также, что в субботу была предпринята очередная попытка десанта со стороны Никополя на территорию ЗАЭС из 15 скоростных катеров.
Вертолетная авиация и артиллерия ВС России подавила эту попытку.
Опубликовано: Тарас Медведев
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