Запорожскую АЭС снова отключили от сети, сообщает МАГАТЭ

Запорожская АЭС вновь потеряла связь с электросетью, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в субботу , эксперты находятся на месте с четверга.

После ударов ВСУ по Днепропетровской ЛЭП вновь были отключены линии питающие станцию.

Станция продолжает работать на автономном питании, сообщили инспекторы МАГАТЭ.

Сообщается также, что в субботу была предпринята очередная попытка десанта со стороны Никополя на территорию ЗАЭС из 15 скоростных катеров.

Вертолетная авиация и артиллерия ВС России подавила эту попытку.