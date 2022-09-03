American Thinker: США превращаются в «банановую республику»

Представитель издания American Thinker Джей Шурк привёл аргументы в пользу того, что Соединённые Штаты близки к становлению "банановой республикой".

Американский журналист Джей Шурк уверен, что США постепенно превращаются в "банановую республику", где царит беззаконие. В качестве аргумента к своей позиции Шурк сослался на недавнее социологическое исследование, которое демонстрирует, что порядка 80% американских граждан думают, что в Штатах двухуровневая, а не трёхуровневая система правосудия.

По мнению Джея Шурка, уже сейчас США можно охарактеризовать как "банановую республику" из-за того, что в стране закон действует избирательно, а правительство укрепляет зависимость народа от себя и насаждает идеологию левых политических взглядов.