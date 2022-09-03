Швеция обещает гарантировать ликвидность энергетическим компаниям
Швеция заявила, что предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Северной и Балтийской стран на сумму “миллиарды долларов” чтобы предотвратить финансовый кризис.
Премьер-министр Магдалена Андерссон предупредила, что Швеция сталкивается с перспективой ”военной зимы".
Андерссон заявил на пресс-конференции в Стокгольме, что гарантии были направлены на то, чтобы дать энергетическим группам “необходимую передышку” и что за действиями России стоит “четкая повестка дня в области политики безопасности”.
Ожидалось, что гарантии вступят в силу в понедельник и будут распространяться на Северные и балтийские регионы в течение следующих двух недель.
Парламент Швеции был созван после летнего перерыва, чтобы провести голосование по предложению правительства в понедельник.
Опубликовано: Силивончик Алина
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