Швеция обещает гарантировать ликвидность энергетическим компаниям

Швеция заявила, что предоставит гарантии ликвидности энергетическим компаниям Северной и Балтийской стран на сумму “миллиарды долларов” чтобы предотвратить финансовый кризис.

Премьер-министр Магдалена Андерссон предупредила, что Швеция сталкивается с перспективой ”военной зимы".

Андерссон заявил на пресс-конференции в Стокгольме, что гарантии были направлены на то, чтобы дать энергетическим группам “необходимую передышку” и что за действиями России стоит “четкая повестка дня в области политики безопасности”.

Ожидалось, что гарантии вступят в силу в понедельник и будут распространяться на Северные и балтийские регионы в течение следующих двух недель.

Парламент Швеции был созван после летнего перерыва, чтобы провести голосование по предложению правительства в понедельник.