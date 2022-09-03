Альхаджи: в G7 не осознают последствий введения потолка цен на нефть из РФ

Американский аналитик в области энергетики Анас Альхаджи утверждает, что главы "Большой семёрки" не думают о последствиях, пытаясь установить ценовые лимиты на российскую нефть.

Вечером 3 сентября американский экономист-энергетик Анас Альхаджи опубликовал новый пост в одной из соцсетей, где заявил, что лидеры G7 не осознают всех последствий, пытаясь ввести потолок цен на закупку нефти из России.

По мнению Альхаджи, налогоплательщики из стран Европейского союза будут вынуждены уплатить все издержки, связанные с принятием подобного законопроекта.

Также Анас Альхаджи признался, что его удивляют заявления некоторых экономистов с докторской степенью о том, что введение лимита цен на российскую нефть нанесёт огромный урон Москве, а не самому Западу.