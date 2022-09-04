Возбудителем смертельной пневмонии в Аргентине стали бактерии Legionella

Бактерии Legionella являются причиной пневмонии, от которой с начала недели погибли четыре человека в аргентинском Тукумане, заявила здравоохранения Карла Виззотти.

Агент, вызвавший вспышку двусторонней пневмонии, «является бактериями Legionella», заявил министр здравоохранения Аргентины на пресс-конференции в Тукумане, добавив, что конкретный тип бактерии еще уточняется.

С понедельника четыре человека умерли, и было выявлено в общей сложности одиннадцать случаев заболевания, сосредоточенных вокруг частной клиники в Сан-Мигель-де-Тукуман, столице провинции Тукуман.

В субботу утром провинциальные органы здравоохранения объявили о четвертой смерти 48-летнего пациента с сопутствующими заболеваниями.

До него умерли две медсестры частной клиники, затем 70-летняя женщина, пациентка этой же клиники, где ей сделали операцию.

По данным провинциального министерства, в общей сложности у 11 человек были обнаружены аналогичные симптомы, и семеро все еще находятся на лечении. Из десяти первоначальных случаев восемь были связаны с медицинским персоналом этой клиники.

Первоначальные обследования исключили Covid, грипп, грипп типа A и B и хантавирус (передаваемый грызунами), вызывающие эти пневмонии, что вызвало вопросы, и образцы были отправлены в Институт Мальбрана в Буэнос-Айресе, национальный центр по инфекционным заболеваниям.

«Название бактерии типизируется, но возможно, что это (Legionella) pneumophila», — сказал Виззотти.

Болезнь, вызванная Legionella — это серьезная легочная инфекция бактериального происхождения, заражение которой может происходить воздушно-капельным путем «через воду или кондиционер», напомнила министр.

Президент Медицинского колледжа провинции Тукуман Гектор Сейл подчеркнул на этой неделе, что патология, наблюдаемая в Тукумане, была « агрессивной », но априори не являлась болезнью, связанной с передачей от человека к человеку . к тому, что при близких контактах эти больные не проявляют никаких симптомов ».

Из семи других пациентов, у которых была выявлена эта пневмония, « четверо остаются госпитализированными, трое из них находятся на искусственной вентиляции легких, а трое находятся под домашним наблюдением с менее сложными клиническими симптомами », — сказал г-н Медина Руис в субботу.