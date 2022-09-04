Немецкие производители предупреждают о тотальной зависимости от Китая
Президент объединения работодателей «Гезамтметалл» Штефан Вольф считает практически невозможным снижение экономической зависимости от Китая в краткосрочной перспективе.
«Это непостижимо», — сказал Вольф в интервью dpa. Фоном для этого служат требования пересмотреть экономические отношения с Китаем из-за угрожающих жестов китайцев в адрес Тайваня и сообщений о массовых нарушениях прав человека.
Зависимость «огромная», сказал глава металлургической отрасли ФРГ.
«Торговые отношения с Китаем также полностью отличаются от отношений с Россией. В случае экономической войны между Западом и Китаем промышленность во многих местах будет парализована. Представьте, если бы мы сегодня вдруг перекрыли все, что идет из Китая в Европу. Это невообразимо», - отметил Вольф.
Кроме того, 50 процентов полупроводников поставляются из Тайваня. Немецкой экономике практически невозможно подготовиться к такому конфликту с Китаем.
«Нельзя к этому приспосабливаться. Вы не можете внезапно начать заменять все, что поступает из Китая», считает Вольф и отмечает, что «из Китая, в ФРГ идут тонны деталей, готовой продукции».
Часто говорят: «То, что мы получаем сегодня из Китая, мы получим откуда-то еще. Да откуда?» Кроме того, немецкие компании управляют многими заводами в Китае. У некоторых экономистов возникают мысли в их переселении.
«Это означало бы, что большие производственные мощности в этом мире пусты и не используются. Это совершенно иллюзорно», - отметил эксперт.
Опубликовано: Тарас Медведев
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