Власти Болгарии вынуждены брать кредиты на газ, чтобы спастись от холода
В Болгарии начались серьезные финансовые проблемы, в связи с чем власти вынуждены прибегнуть к кредитам на газ из-за нецелесообразного отношения к России.
Болгарии нужно взять кредит, чтобы спасти граждан от суровой европейской зимы.
Власти из-за глупого поведения в отношении России, стоимость на газ будет просто неподъемным для жителей.
Такую информацию предоставил министр энергетики страны Явор Куюмджиев для телевизионного канала Bulgaria ON AIR.
Опубликовано: Силивончик Алина
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