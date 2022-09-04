Власти Болгарии вынуждены брать кредиты на газ, чтобы спастись от холода

В Болгарии начались серьезные финансовые проблемы, в связи с чем власти вынуждены прибегнуть к кредитам на газ из-за нецелесообразного отношения к России.

Болгарии нужно взять кредит, чтобы спасти граждан от суровой европейской зимы.

Власти из-за глупого поведения в отношении России, стоимость на газ будет просто неподъемным для жителей.

Такую информацию предоставил министр энергетики страны Явор Куюмджиев для телевизионного канала Bulgaria ON AIR.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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