Ким: Николаев подвергся жёсткому обстрелу
По словам губернатора Николаева Виталия Кима, российские войска за ночь с 3 на 4 сентября, нанесли удары по нескольким жилым объектам на юге центральной части Украины.
В своем аккаунте в Telegram он сообщил, что в результате российских обстрелов в этом районе были повреждены жилые дома, три больницы, два учебных заведения, гостиница и музей.
Ким сказал, что цели включали частный дом, разрушенный ракетой в деревне Висунск, Березнеховатое, где, как сообщается, один ребенок погиб, а еще трое получили осколочные ранения.
Он сказал, что город Николаев подвергся “массированному ракетному обстрелу” в ночь с субботы на сегодняшнее утро, в результате чего было повреждено много муниципальных зданий, и на данный момент сообщается об одном раненом человеке.
Опубликовано: Силивончик Алина
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