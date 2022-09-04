Медведев: Германия действует как враг России методом гибридной войны

Дмитрий Медведев ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который считает, что Москва утратила статус надёжного поставщика энергии в Европу.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев дал оценку заявлению канцлера Германии Олафа Шольца, который считает, что Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей на Запад. По мнению Медведева, с нынешним политическим курсом Германии администрации Берлина не следует удивляться состоянию своей энергобезопасности.

Дмитрий Медведев напомнил, что Германия действует как враг России, поставляя смертельное оружие Украине и вводя жесткие антироссийские санкции, фактически объявив Москве гибридную войну.