Германия согласна на пакет мер по снижению инфляции на 65 млрд евро
Немецкие предприятия и потребители испытывают боль от заоблачных цен на энергоносители, поэтому власти согласились использовать пакет мер по снижению инфляции на 65 млрд евро.
Быстрые меры по подготовке к предстоящему холодному сезону гарантируют, что Германия “переживет эту зиму”, заявил канцлер Олаф Шольц на презентации пакета в 65 миллиардов евро (65 миллиардов долларов).
Последнее соглашение, которое приносит общую помощь почти на 100 миллиардов евро с начала войны на Украине, было заключено в ночь на воскресенье трехсторонней правящей коалицией Германии, состоящей из социал-демократов Шольца, Зеленых и либеральной СВДП.
Среди основных мер - единовременные выплаты миллионам уязвимых пенсионеров и план по снятию непредвиденных прибылей энергетических компаний.
Опубликовано: Силивончик Алина
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