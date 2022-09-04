Германия согласна на пакет мер по снижению инфляции на 65 млрд евро

Немецкие предприятия и потребители испытывают боль от заоблачных цен на энергоносители, поэтому власти согласились использовать пакет мер по снижению инфляции на 65 млрд евро.

Быстрые меры по подготовке к предстоящему холодному сезону гарантируют, что Германия “переживет эту зиму”, заявил канцлер Олаф Шольц на презентации пакета в 65 миллиардов евро (65 миллиардов долларов).

Последнее соглашение, которое приносит общую помощь почти на 100 миллиардов евро с начала войны на Украине, было заключено в ночь на воскресенье трехсторонней правящей коалицией Германии, состоящей из социал-демократов Шольца, Зеленых и либеральной СВДП.

Среди основных мер - единовременные выплаты миллионам уязвимых пенсионеров и план по снятию непредвиденных прибылей энергетических компаний.