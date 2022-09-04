New York Post: внучку американского миллиардера Оргилла похитили в ходе пробежки

Издание New York Post утверждает, что внучка бизнесмена из США Джозефа Оргилла была похищена сегодня утром.

Утром 4 сентября Элиза Флетчер, являющаяся школьным учителем и по совместительству наследницей компании миллиардера Джозефа Оргилла Orgill Inc, была похищена во время пробежки.

Известно, что происшествие случилось в Мемфисе, штат Теннеси: подозреваемый выклал Флетчер, затолкав её в чёрную машину. На месте событий был обнаружен разбитый телефон жертвы и бутылка с водой.

Позднее полицейские нашли автомобиль подозреваемого, которым оказался 38-летний Клеота Абстон, который до сих пор не рассказал, где находится Элиза Флетчер.