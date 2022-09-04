Мелитополь и несколько районов Запорожской области полностью обесточены
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Мелитополь и несколько районов в регионе остались без электричества.
В воскресенье вечером, 4 сентября 2022 года, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Мелитополь и ещё несколько населённых пунктов обесточены.
Рогов добавил, что в настоящее время причины отключения электроэнергии в нескольких районах Запорожской области неизвестны, специалисты работают над выяснение причины сбоя в работе электросети для скорейшего устранения проблемы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Мелитополь и несколько районов Запорожской области полностью обесточены
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