Мелитополь и несколько районов Запорожской области полностью обесточены

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Мелитополь и несколько районов в регионе остались без электричества.

В воскресенье вечером, 4 сентября 2022 года, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Мелитополь и ещё несколько населённых пунктов обесточены.

Рогов добавил, что в настоящее время причины отключения электроэнергии в нескольких районах Запорожской области неизвестны, специалисты работают над выяснение причины сбоя в работе электросети для скорейшего устранения проблемы.