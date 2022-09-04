WSJ: работу большого адронного коллайдера остановят из-за энергокризиса в ЕС

Издание The Wall Street Journal сообщает, что работа большого адронного коллайдера может быть остановлена в ближайшее время.

4 сентября эксперт комиссии ЦЕРН Серж Клоде дал интервью изданию Wall Street Journal, где сообщил, что из-за масштабного энергетического кризиса в странах Европы работа большого адронного коллайдера может быть свёрнута.

По мнению Клоде, сейчас сотрудники лаборатории при большом адронном коллайдере не могут гарантировать сохранность внутренней энергосистемы объекта.

Серж Клоде уверен, что оптимальным решением будет приостановка работы коллайдера с целью отключения некоторых ускорителей частиц и повторный запуск аппарата.