В России число вакансий в IT-отрасли снизилось на 25%

Российская компания HeadHunter сообщила, что в России значительно сократилась потребность в специалистах IT-отрасли.

4 сентября российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала статистические данные, согласно которым в Российской Федерации сократилась потребность в IT-специалистах.

Отмечается, что с начала 2022 года потребность нанимателей в специалистах IT-сферы уменьшилась на двадцать пять процентов, в то время как число желающих найти работу в сфере информационных технологий увеличилось на пятьдесят пять процентов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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