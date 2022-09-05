Посол Соединенных Штатов уехал из России

Джон Салливан, назначенец Трампа, покинул Россию после окончания срока пребывания там на посту посла США.

В сообщении на сайте посольства сказано, что Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня отбыл из Москвы.

Салливан, назначенный на этот пост в 2019 году, занимал этот пост почти три года. Это стандартный период для американского посла.

Представитель Госдепартамента США отметил, что отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла США в России, управляя одними из самых критических двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена.

В посольстве заявили, что Салливан уйдет с государственной службы после четырех десятилетий карьеры и пяти президентов США, в том числе на посту заместителя госсекретаря и на руководящих должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли.

Салливан сказал агентству Reuters в марте, что хочет остаться послом, чтобы защищать интересы задержанных в России американцев, включая звезду баскетбола Бритни Гринер и бывших морских пехотинцев Тревора Рида и Пола Уилана.

Чиновник из Госдепартамента сказал, что Вашингтон планирует объявить следующего посла в Москве в ближайшее время, но отказался сообщить, кто это может быть.

Элизабет Руд, занимавшая пост заместителя главы миссии с июня, примет на себя обязанности поверенного в делах в посольстве в Москве до прибытия преемника.