Не в тренде: в Сочи отменили концерт Петросяна из-за низкого спроса

Хотя билеты стоили относительно недорого, организаторы сумели продать только четверть из них.

Евгений Петросян должен был выступить в Адлере с сольным концертом «60 лет на эстраде», сообщает КП со ссылкой на ProЗвезд.

"Мы в репетициях: приготовили целую программу, - цитирует издание приглашение артиста в соцсетях. - Очень забавные сценки получились!".

КП уточняет, что билеты стоили относительно недорого - от 1500 до 3000 рублей. Однако все равно спроса на концерт не было: организаторы сумели продать только четверть из них.

Концертный промоутер Сергей Лавров в своем комментарии о сложившейся ситуации отметил, что Петросян сегодня уже не в тренде. "Петросян в последнее время перестал собирать зал вообще где-либо", - сказал Лавров.

По словам промоутера, после появления юмористических шоу вроде «Камеди клаб» народный артист стал терять популярность. Зрители перестали покупать на юмориста билеты.

"Все эти скандалы - разводы и свадьбы - не принесли абсолютно ничего в плане сборов. Юмор Петросяна никому не нужен", - констатировал Сергей Лавров. И добавил, что сегодня на концерты Петросяна покупают билеты только бабушки и дедушки - понастальгировать.