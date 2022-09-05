Не в тренде: в Сочи отменили концерт Петросяна из-за низкого спроса
Хотя билеты стоили относительно недорого, организаторы сумели продать только четверть из них.
Евгений Петросян должен был выступить в Адлере с сольным концертом «60 лет на эстраде», сообщает КП со ссылкой на ProЗвезд.
"Мы в репетициях: приготовили целую программу, - цитирует издание приглашение артиста в соцсетях. - Очень забавные сценки получились!".
КП уточняет, что билеты стоили относительно недорого - от 1500 до 3000 рублей. Однако все равно спроса на концерт не было: организаторы сумели продать только четверть из них.
Концертный промоутер Сергей Лавров в своем комментарии о сложившейся ситуации отметил, что Петросян сегодня уже не в тренде. "Петросян в последнее время перестал собирать зал вообще где-либо", - сказал Лавров.
По словам промоутера, после появления юмористических шоу вроде «Камеди клаб» народный артист стал терять популярность. Зрители перестали покупать на юмориста билеты.
"Все эти скандалы - разводы и свадьбы - не принесли абсолютно ничего в плане сборов. Юмор Петросяна никому не нужен", - констатировал Сергей Лавров. И добавил, что сегодня на концерты Петросяна покупают билеты только бабушки и дедушки - понастальгировать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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