Актеры московского театра им. Ермоловой устроили бунт худруку Олегу Меньшикову
Судебными разбирательствами театр не удивить, и в новом сезоне драма разворачивается не только на сцене, а и в кабинетах чиновников.
Недавно дочь знаменитого артиста СССР Владислава Пьявко Василиса выиграла суд у театра им. Ермолаевой, сообщает СтарХит.
Ненормированный график разрешает артистам не приходить на службу, если у них нет спектаклей в этот день. Но, несмотря на это, в марте 2022-го года руководство театра уволило Василису Владиславовну - за «прогулы».
52-летняя звезда обратилась к правосудию, и в итоге ее честное имя было восстановлено, ей выплатили компенсацию в размере 155 тысяч рублей.
Театр им. Ермоловой сотрясали и другие громкие дела. Осенью прошлого года, к примеру, руководство оптимизировало труппу - в связи с пандемией. 13 артистов, которые попали под сокращение, пошли в суд.
В итоге театр был вынужден пойти им навстречу и восстановить, выплатив компенсацию. Но дирекция при этом не спешит загружать их работой.
«Теперь не платят зарплату. И мы опять вынуждены обращаться в суд» — цитирует издание Елену Бурханову-Калинину.
Но и это еще не все. Дирекция театра недавно нарушила закон по охране объектов культурного наследия. В частности, прокурорская проверка заметила обрушение облицовки на фасаде исторического здания.
Как выяснилось, делать перепланировку внутри здания тоже было нельзя - суд расценил это как административное правонарушение. Руководство теперь должно заплатить солидный штраф.
Сам Меньшиков попал в фигуранты имущественных споров. Бывшая владелица элитной квартиры в Москве на Фрунзенской набережной уверена, что лишилась прав на жилплощадь незаконно. И подала в суд на худрука, требуя вернуть свою долю.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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