Смертник атаковал посольство РФ в Афганистане и ранил двух сотрудников
Террорист-смертник совершил нападение на посольство Российской Федерации в Афганистане.
На дипломатическое представительство Российской Федерации в столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение.
Это случилось утром, 5 сентября. Террорист-смертник совершил самоподрыв неподалеку у здания.
"Террорист-смертник совершил взрыв недалеко от посольства России в Кабуле", - передает телеграм-канал "Московского комсомольца".
Также сообщается о двух пострадавших сотрудниках российской дипломатической миссии.
"Российский дипломат и охранник посольства пострадали в результате взрыва в Кабуле", - передает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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