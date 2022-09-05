Смертник атаковал посольство РФ в Афганистане и ранил двух сотрудников

Террорист-смертник совершил нападение на посольство Российской Федерации в Афганистане.

На дипломатическое представительство Российской Федерации в столице Афганистана, Кабуле, совершено нападение.

Это случилось утром, 5 сентября. Террорист-смертник совершил самоподрыв неподалеку у здания.

"Террорист-смертник совершил взрыв недалеко от посольства России в Кабуле", - передает телеграм-канал "Московского комсомольца".

Также сообщается о двух пострадавших сотрудниках российской дипломатической миссии.

"Российский дипломат и охранник посольства пострадали в результате взрыва в Кабуле", - передает РИА Новости.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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