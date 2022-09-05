Журналист Дряшин обругал Пугачёву за попытку унизить Михалкова с помощью картины Раба любви

Журналист Михаил Дряшин раскритиковал известную российскую певицу Аллу Пугачёвой запопытку унизить именитого режиссёра Никиту Михалкова, обратившись к его фильму "Раба любви".

Российский журналист Михаил Дряшин нелестно высказался в адрес эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой за её старание унизить мэтра отечественного кино Никиту Михалкова.

Алла Борисовна решила разместить в соцсети эпизод из картины "Раба любви" Михалкова, где героиня Елены Соловей проезжает в трамвае, называя своих преследователей "зверьми".

Журналист считает подобное обращение к Никите Сергеевичу глупым и пошлым.

Слова Дряшина передаёт издание "Абзац": "Пошло - если не вникать в сюжет стихийно возникшей метафоры.

Ослепительная Елена Соловей в лучшие свои годы, да еще и "сделанная" под условную Веру Холодную, и изображающая ее видавшая все виды бабулька без комплексов (простите мне мой французский), с задорным зачастую матерком, страстью к золотой лепнине, канделябрам и мебели в стиле Луи четырнадцатого".

Напомним, что Примадонна вернулась в Россию только к началу учебного года, до этого пребывая в течение полугода за рубежом.