Эксперты назвали препараты, которые могут разрушить грунт в теплице

Закрытый грунт позволяет получить ранний урожай, однако неумелые и неправильные действия могут испортить почву в теплице, как избежать ошибок.

В теплицах во второй половине лета проявляют активность альтернариоз, серая гниль и другие болезни, с которыми дачники часто путают фитофтороз. И, чтобы искоренить фитофтору, прибегают к народным средствам, причем при помощи народных средств. И среди них лидируют йодсодержащие препараты.

Сам по себе йод неплохо подавляет развитие грибковой инфекции, но даже пузырек 4-ного йода, вылитый в ведро воды, не спасет растения от фитофторы.

А в поликарбонатной теплице йодосодержащие перпараты снижают срок ее службы. Это касается и укрытий из полиэтиленовой пленки. Поликарбонат боится соединений йода, особенно - йода аптечного. В защищенном грунте нельзя пользоваться такими средствами.

Кроме йода, под строжайшим запретом в теплице и нашатырный спирт. При использовании такого средства испаряется аммиак, причем в больших количествах. В закрытом помещении (если нет должного проветривания) человек может даже отравиться выделившимся в воздух веществом. А поликарбонат под воздействием аммиака делается очень хрупким.

Потому содержащие аммиак препараты в теплице неприемлемы. Не рекомендуется также в конце сезона разбрасывать кучи навоза либо другой органики, являющиеся сильным источником аммиака.

К спорной форме азотного удобренеия в теплице относится и нашатырь. Есть опасность и использования там медного и железного купороса. Дело в том, что у большинства современных теплиц - оцинкованные каркасы.

И в результате химреакции цинковые поверхности разрушаются, покрываются ржавчиной, и все это приводит к порче теплицы. Железный купорос немногим более щадящий, однако воздействие меди или железа на цинк обычно оказываются не в пользу цинка.

Если содержащие медь или железо препараты попадают на цинк, это приводит к появлению ржавчины.

Но, если использовать препарат Хом, бордосскую жидкость или малахитовый раствор, это не нанесет урона металлическим конструкциям. Еще менее агрессивен препарат "ПФКлерос", коллоидная сера. К слову, они эффективны в отношении паутинного клеща и мучнистой росы.