Россия расширила санкционный список против США
МИД РФ сообщило о расширении санкционного списка против Соединённых Штатов, запретив въезд на территорию России 25 американцам.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о расширении списка санкционных ограничений направленных против Соединённых Штатов.
Отмечается, что в качестве ответной меры в российский стоп-лист были добавлены двадцать пять граждан США, среди которых американский актёр Шон Пенн, которым запрещён въезд на территорию России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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