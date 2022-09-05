Россия расширила санкционный список против США

МИД РФ сообщило о расширении санкционного списка против Соединённых Штатов, запретив въезд на территорию России 25 американцам.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о расширении списка санкционных ограничений направленных против Соединённых Штатов.

Отмечается, что в качестве ответной меры в российский стоп-лист были добавлены двадцать пять граждан США, среди которых американский актёр Шон Пенн, которым запрещён въезд на территорию России.