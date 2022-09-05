Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обещает снизить налоги и справиться с энергетическим кризисом

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс. Она победила бывшего министра финансов Риши Сунака в голосовании членов Консервативной партии, набрав 81 326 голосов против 60 399.

После объявления результатов Трасс заявила, что представит смелый план по снижению налогов и росту британской экономики.

Она собирается преодолеть энергетический кризис, разобраться со счетами людей за электроэнергию, а также решить долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением.

Трасс вступает в должность в то время, когда страна сталкивается с кризисом стоимости жизни, промышленными волнениями, рецессией и противостоянием, где Великобритания является ведущим сторонником Украины.

Во время своей предвыборной кампании она дала понять, что бросит вызов условностям, отменив повышение налогов и сократив другие сборы, что, по мнению некоторых экономистов, вызовет инфляцию.

Это, а также обещание пересмотреть полномочия Банка Англии, защищая при этом его независимость, побудило некоторых инвесторов избавиться от фунта стерлингов и государственных облигаций.

Перед Трасс длинный, дорогостоящий и трудный список дел, который, по словам оппозиционных законодателей, является результатом 12 лет плохого консервативного правительства. Некоторые призвали к досрочным выборам, чего, по словам Трасс, она не допустит.

Трасс сказала, что назначит сильный кабинет, отказавшись от того, что один близкий к ней источник назвал «президентским стилем» правления, и ей придется много работать, чтобы переманить на свою сторону некоторых законодателей в ее партии, которые поддержали Сунака в гонке.