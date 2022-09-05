Reuters: ОПЕК+ сократят добычу нефти с октября вопреки просьбам США
Издание Reuters сообщило о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти уже в следующем месяце.
5 сентября американская газета Reuters сообщила, что Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) приняла решение о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки начиная с сентября 2022 года.
Примечательно, что данное решение было принято после поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию с целью просить шейхов о снижении добычи нефти на фоне санкций против России.
Таким образом Байден надеялся снизить нефтегазовые доходы Москвы, однако лидеры Саудовской Аравии и стран-участниц ОПЕК+ отказали на предложение американского лидера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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