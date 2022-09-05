Бомбардировщики из США пролетели над Ближним Востоком для демонстрации силы
Военные США заявили в понедельник, что они запустили пару бомбардировщиков дальнего действия B-52, способных нести ядерное оружие, над Ближним Востоком для демонстрации силы.
Самолеты вылетели с базы Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия, и в воскресенье совершили тренировочные полеты над восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем.
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, высший офицер ВВС США на Ближнем Востоке заявил, что угрозы США и партнерам не останутся без ответа.
По его словам, подобные миссии демонстрируют способность объединять силы для сдерживания и, при необходимости, победы над противниками.
Хотя Центральное командование вооруженных сил США не упомянуло Иран, Вашингтон часто отправлял бомбардировщики B-52 в регион, поскольку отношения между США и Ираном становились все более напряженными.
Региональный враг Ирана, Израиль, также присоединился к многонациональной миссии. Хотя это и не было признано США, три израильских истребителя F-16 сопровождали американские бомбардировщики.
Израильские военные сообщили, что их самолеты были в небе над страной на пути к Персидскому заливу.
Пока дипломаты спорят о возможном возрождении ядерного соглашения, на прошлой неделе иранский флот захватил два американских морских беспилотника в Красном море.
Опубликовано: Светлана Репина
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